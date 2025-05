LPI-GTH: Von der Straße abgekommen

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots) - Gestern kam es in den Nachmittagstunden zu einem Polizeieinsatz im Zusammenhang mit einem Vermisstenfall. Ein 86 Jahre alter Mann war aus einer Pflegeeinrichtung vermisst. Auf Grund eines Zeugenhinweises konnte der Mann am Abend auf einem Feldweg angetroffen werden. Er war unterkühlt und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. (ah) Rückfragen bitte an: ...

mehr