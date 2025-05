Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Mutmaßlich drei Frauen brachen in eine Wohnung an der Münsterstraße ein. Dabei wurden sie am Samstag gegen 12:15 Uhr von einer Videokamera erfasst. Die Wohnungstür wurde aufgehebelt, anschließend nahmen sie eine Handtasche mit Bargeld und Personaldokumenten mit. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibungen:

1. Tatverdächtige: weiblich, korpulente Statur, ca. 25 Jahre alt, lange dunkle Haare zu einem Dutt gebunden, dunkle Augenbrauen, bekleidet mit einem schwarz-weiß gestreiften Oberteil, Kleid, Ohrringe, schwarze Umhängetasche 2. Tatverdächtige: weiblich, ca. 20 Jahre alt, normale Statur, lange dunkle Haare mit einem hellen Haarband zum Zopf gebunden, bekleidet mit einer beigen Hose, schwarzem Mantel, hellen Turnschuhen, führte eine dunkle Umhängetasche mit 3. Taverdächtige(r): vermutlich weiblich, bekleidet mit schwarzer Sweatjacke mit Kapuze, weißes Shirt, schwarze Hose, schwarze Sneaker (vermutlich der Marke Adidas)

Dorsten

Am vergangenen Freitag brachen unbekannte Täter in einen Bungalow an der Straße Buchenhöfe ein. Die Tatzeit liegt zwischen 11:30 Uhr und 15:00 Uhr. Um in das Gebäude zu kommen, hebelten die Täter eine Terrassentür auf. Anschließend durchsuchten sie die Räume nach Beute. Zum Diebesgut konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Mit einem Tresor als Beute flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Waldstraße. In dem Tresor befanden sich Schmuck und Bargeld. Zu dem Einbruch kam es am Freitag zwischen 14 Uhr und 18 Uhr. Die Täter hebelten auch hier eine Terrassentür auf, um in die Wohnräume zu kommen. Hinweise auf die Einbrecher liegen nicht vor.

Herten

Zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Resser Weg ein. Zunächst hatten die Täter versucht eine Schiebetür gewaltsam zu öffnen. Letztendlich nutzen sie ein Regenfallrohr und kletterten zum Schlafzimmerfenster. Von hier aus gelangten die Täter ins Haus. Zur Beute konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Recklinghausen

Über die Eingangstür zu einem Einfamilienhaus gelangten unbekannte Täter in Wohnräume an der Dorstener Straße. Zu dem Einbruch kam es am Samstag zwischen 18:30 Uhr und 19:50 Uhr. Die Einbrecher nahmen eine Geldbörse mit und flüchteten. Die Bewohner hielten sich während des Einbruchs im Garten auf.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

