Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 90-Jährige von zwei Frauen beklaut - Tatverdächtige festgenommen

Recklinghausen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat in der Innenstadt einen Taschendiebstahl beobachtet - und dazu beigetragen, dass die beiden tatverdächtigen Frauen geschnappt werden konnten.

Der 46-Jährige hatte am Samstagmittag die Frauen bemerkt, weil sie offenbar gezielt hinter einer älteren Dame hinterherliefen und ihr im Bereich Hochstraße/Ostefelder Straße mehrfach in die Handtasche griffen. Die alamierten Polizeibeamten konnten die beiden Tatverdächtigen - eine 25-Jährige sowie eine 34-jährige Frau aus Rumänien - stellen. Beide wurden vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Die Frauen haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland und gaben an, hier zu Besuch zu sein. Bei ihnen konnte Bargeld - das mutmaßliche Diebesgut - gefunden werden, die leere Geldbörse der 90-Jährigen war in der Nähe abgelegt worden. Die Seniorin hatte den Diebstahl erst bemerkt als sie darauf angesprochen wurde. Die weiteren Ermittlungen zu den tatverdächtigen Frauen dauern an.

