POL-RE: Dorsten: Schlägerei aus Nichtigkeit heraus - drei Leichtverletzte

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagabend (20:10 Uhr) kam es in einem Linienbus zu zunächst verbalen Auseinandersetzungen zwischen zwei Personengruppen. Zu den Streitigkeiten kam es mutmaßlich durch Provokationen im Bereich Fußball.

Am ZOB Dorsten stiegen die Fahrgäste aus dem Bus aus. Hier kam es dann zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen ca. zehn Personen aus zwei Gruppen heraus. Die Beteiligten schlugen und traten aufeinander an. Dabei wurden ein 15-Jähriger, ein 17-Jähriger und ein 22-Jähriger, alle aus Dorsten, leicht verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gefahren.

Einer der Beteiligten drohte mit einer zerbrochenen Bierflasche, setzte sie allerdings nicht ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde allen Beteiligten ein Platzverweis erteilt.

