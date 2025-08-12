PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Aktionstag am 14. August in Bochum: "Jung und Alt - Gemeinsam mit dem Rad unterwegs"

Bochum (ots)

Omas, Opas und ihre Enkelkinder (und natürlich auch alle anderen Interessierten) sind herzlich willkommen beim Aktionstag "Jung und Alt - Gemeinsam mit dem Rad unterwegs", zu dem das Polizeipräsidium Bochum gemeinsam mit der Verkehrswacht Bochum am Donnerstag, 14. August, von 10 bis 18 Uhr auf den Parkplatz der Therme Am Ruhrpark / Kohlleppelsweg 45 einlädt.

In der Zeit von 10 bis 18 Uhr sind Expertenteams der Verkehrsunfallprävention / Opferschutz, der Kriminalprävention / Opferschutz und der Verkehrswacht vor Ort. Auch die Personalwerbung der Polizei ist mit dabei und beantwortet gerne alle Fragen.

Neben vielen Informationen rund ums sichere Radfahren warten auch Mitmachaktionen auf die Besucherinnen und Besucher - zum Beispiel ein Fahrradparcours, ein Quiz, Reaktions-, Seh- und Hörtests, eine Fahrradsicherheitsberatung und mehr.

Wichtiger Hinweis: Die Teilnahme am Fahrradparcours ist nur mit eigenem Fahrrad oder Pedelec und mit einem geeigneten Helm möglich.

Alle Interessierten sind herzlich willkommen. Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung nicht erforderlich.

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

