Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - PKW-Aufbruch am Golf-Hotel - Zeugen gesucht

Fröndenberg (ots)

Am Samstagmorgen (12.04.2025) in der Zeit zwischen 11:15 und 11:50 Uhr schlugen Unbekannte auf dem Parkplatz eines Golf-Hotels an der Eulenstraße an einem PKW eine Scheibe ein und entwendeten einen Rucksack. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Unna unter 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de mit Angabe einer telefonischen Erreichbarkeit zu melden.

