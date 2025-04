Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Nächtlicher Brand von Müll-Containern in der Luisenstraße - Weitere Zeugen gesucht

Unna (ots)

Am frühen Samstagmorgen (12.04.2025) gegen 03:40 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand zweier Müll-Container (Altpapier und gelber Sack) an einem Mehrfamilienhaus in der Luisenstraße gerufen.

Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Die beiden Container wurden vollständig zerstört. Zwei parkende PKW, ein Holzzaun und eine Dachrinne wurden durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Der Sachschaden wird insgesamt auf knapp 7.000 EUR geschätzt.

Als Ursache des Brandes kommt auch vorsätzliche Brandstiftung in Betracht.

Anwohner waren durch Geräusche und Feuerschein aufmerksam geworden.

Weiterhin habe eine bislang unbekannte männliche Person an einer Haustür geklingelt und nach Aufdrücken der Tür durch eine Bewohnerin eine Warnung in den Hausflur gerufen. Anschließend sie diese Person nicht mehr vor Ort gewesen. Sie wurde wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 175 cm groß, etwa 25 bis 30 Jahre alt, graue Sweatjacke, Jeanshose, Cap.

Andere Anwohner hatten zwei bislang unbekannte Personen sprechen und weglaufen hören. Zu diesen liegt bislang keine Beschreibung vor. Möglicherweise war die Person, die zuvor angeklingelt und den Warnruf in den Hausflur getätigt hatte, eine dieser beiden Personen.

Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

Mögliche weitere Zeugen in dem Zusammenhang werden gebeten, sich bei der Polizei Unna unter 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

