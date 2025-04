Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Nächtlicher Kiosk-Einbruch in der Olfener Straße - Zeugen gesucht

Selm (ots)

Am frühen Samstagmorgen (12.04.2025) gegen 04:50 Uhr brachen Unbekannte in einen Kiosk an der Olfener Straße ein. Mit einem Gullydeckel wurde eine Scheibe eingeschlagen und Zigaretten entwendet. Die polizeiliche Fahndung in der Umgebung des Tatortes verlief negativ.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Werne unter 02389 921 3420 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

