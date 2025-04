Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Bergkamen (ots)

Am Freitag (11.04.2025) gegen 16:45 Uhr kam es am Kreisverkehr Erich-Ollenhauer-Straße / In der Schlenke zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte ein 84 jähriger Bergkamener ohne Fremdeinwirkung, als er mit seinem Pedelec aus dem Kreisverkehr auf die Erich-Ollenhauer-Straße in Richtung Stadtmitte abbiegen wollte. Er musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär verblieb. An dem Pedelec entstand leichter Sachschaden.

