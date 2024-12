Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Walzbachtal - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der L 559

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend wurden drei Personen verletzt, zwei davon schwer.

Ersten Feststellungen zufolge fuhr ein 81-jähriger Opel-Fahrer gegen 17:00 Uhr auf der Landesstraße 559 von Weingarten kommend in Richtung Jöhlingen. Kurz vor dem Ortseingang Jöhlingen geriet der Pkw in einer langgezogenen Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Transporter mit Anhänger. In der Folge schleuderte der Opel zunächst in eine Leitplanke und blieb anschließend auf der Fahrbahn beschädigt stehen. Der Transporter kam nach dem Aufprall nach rechts von der Fahrbahn ab und kam an einer Böschung zum Stillstand.

Die hinzugerufene Feuerwehr musste den in seinem Fahrzeug eingeklemmten 81-Jährigen befreien. Er erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden. Auch der 57-jährige Fahrer des Transporters verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Ein 19 Jahre alte Beifahrer des Transporters wurde leicht verletzt.

Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und zur Fahrbahnreinigung war die Landesstraße in diesem Bereich für rund 5 Stunden in beiden Richtungen voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

