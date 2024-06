Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbelehrbarer Fahrzeugführer

Kölleda (ots)

Am 29.06.2024 um 08:50 Uhr kontrollierten eingesetzte Polizeikräfte in der Ortslage Kölleda, im Bereich der Straße "Zum Finnebahndamm", einen Pkw, welcher offensichtlich mit gefälschten Kennzeichentafeln versehen war. Im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle, erhärtete sich der Verdacht. Zudem war der Fahrzeugführer bereits mehrfach in der Vergangenheit polizeiliche bekannt geworden, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und mit gleichem besagten Pkw, welcher keinen ausreichenden Versicherungsschutz vorweist, am öffentlichen Straßenverkehr teilnimmt. Um die Teilnahme des Fahrzeugführers am öffentlichen Straßenverkehr zu unterbinden, wurde der Pkw nach erfolgter richterlicher Anordnung beschlagnahmt. Den Fahrzeugführer erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

