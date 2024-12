Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizeibeamter bei Widerstand verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein Polizeibeamter wurde am Mittwochabend bei einem Einsatz mit einem alkoholisierten 57-jährigen Tatverdächtigen verletzt und erlitt Schnittwunden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge riefen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma die Polizei gegen 22:00 Uhr zu einer wohl aggressiven Person am Karlsruher Weihnachtsmarkt am Marktplatz hinzu. Beim Eintreffen mehrerer Streifenbesatzungen wurde dem alkoholisierten Mann zunächst ein Platzverweis ausgesprochen. Um die Maßnahme durchzusetzen sollte er von den Beamten zu Fuß an seine nahegelegene Wohnanschrift in der Kaiserstraße gebracht werden. Der 57-Jährige begann daraufhin offenbar die Beamten zu beleidigen und widersetzte sich dem ausgesprochenen Platzverweis. Im weiteren Verlauf schlug er die Haustür gegen das Knie eines 32-jährigen Polizisten, sodass die Glasscheibe zerbrach und der Beamte Schnittverletzungen am Knie erlitt. Der Aggressor musste daraufhin in Gewahrsam genommen werden.

Bei den Widerstandshandlungen wurde der Polizeibeamte am Knie verletzt und musste seinen Dienst abbrechen.

Der mit rund 2,1 Promille alkoholisierte Tatverdächtige wird sich nun unter anderem wegen Beleidigung sowie tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Franz Henke, Pressestelle

