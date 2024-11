Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Medizinischer Notfall führt zu langem Stau auf A60

Mainz (ots)

Die Feuerwehr Mainz wurde am heutigen Montagnachmittag zu einem Unfall eines LKWs auf der A60 alarmiert. In Fahrtrichtung Bingen, Höhe der Abfahrt Hechtsheim West, kam es aufgrund eines medizinischen Notfalls zu einem Alleinunfall eines LKW. In Folge dessen wurde der Kraftstofftank des Fahrzeugs beschädigt und ca. 100 Liter Diesel liefen über alle drei Fahrspuren aus.

In vorbildlicher Weise hat sich eine Ersthelferin verhalten, die sich bis zum Eintreffen der Feuerwehr um den Patienten gekümmert hat. Leider ist das Verhalten nicht selbstverständlich, gerne darf sich hieran ein Beispiel genommen werden.

Durch die Feuerwehr wurde eine weitere Ausbreitung des Kraftstoffs durch das Unterstellen von Mulden verhindert und die Fahrbahn mit Ölbindemittel abgestreut. Der Rettungsdienst hat den Patienten zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Aufgrund der großen Ausbreitung musste die Fahrbahn zum Leidwesen vieler Pendler komplett gesperrt werden und kann erst nach der Reinigung durch ein Fachunternehmen Spur für Spur wieder freigegeben werden.

Zur Schadenshöhe kann derzeit keine Angabe gemacht werden.

