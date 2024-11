Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Verkehrsunfall mit 3 eingeschlossenen Personen in Mainz-Weisenau

Mainz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 03:00 Uhr zu einem Alleinunfall in Mainz-Weisenau. Aus noch ungeklärten Gründen kam ein PKW im Kreuzungsbereich Hohlstraße / Heiligenkreuzweg von der Fahrbahn ab und schlug in eine Mauer ein.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte vor Ort, befanden sich die 3 Insassen alle noch im Fahrzeug. Glücklicherweise waren alle ansprechbar und keiner von Ihnen war eingeklemmt. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wurden die Personen durch die Feuerwehr betreut und erstversorgt. Um eine schonende Rettung durchzuführen, wurde in enger Abstimmung zwischen Rettungsdienst und Feuerwehr schweres hydraulisches Gerät eingesetzt. So konnte auf der Fahrerseite eine sogenannte große Seitenöffnung geschaffen werden, um die 3 eingeschlossenen Insassen schonend zu befreien. Der Einsatz der Feuerwehr war nach rund 1,5 Stunden beendet.

Augenscheinlich hatten alle 3 einen großen Schutzengel. Sie wurden zur weiterer Untersuchung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Im Einsatz war insgesamt 20 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr der Wachen 1 und 2, sowie der Freiwilligen Feuerwehr Weisenau. Der Rettungsdienst befand sich mit 5 Fahrzeugen und 10 Kräften und die Polizei mit 3 Streifenwagen vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell