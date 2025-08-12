PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Autofahrer (33) weicht Fußgänger aus und prallt gegen Baum - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen, 11. August, in Herne sucht die Polizei einen beteiligten Fußgänger - und bittet um Zeugenhinweise.

Ein Autofahrer (33, aus Herne) war gegen 3.10 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Recklinghausen unterwegs. Nach aktuellem Stand trat ein bislang unbekannter Fußgänger im Bereich der Hausnummer 246 auf die Fahrbahn. Der Autofahrer wich aus, verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen einen Baum. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung behandelt.

Der Fußgänger - er blieb offenbar unverletzt - entfernte sich direkt nach dem Unfall in Richtung des Weidkamps; um den Verletzten kümmerte er sich nicht. Er wird beschrieben als männlich, mit schwarzem Kapuzenpulli und kurzer Hose.

Das Verkehrskommissariat bittet den gesuchten Mann sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

