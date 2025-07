Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbrecher überraschen Bewohnerin++Garagenbrand in den Morgenstunden++Vorfahrt missachtet+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Derzeit liegen keine presserelevanten Meldungen vor.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbrecher überraschen Bewohnerin+ Ritterhude. Zwei bislang unbekannte Männer zerstörten am Mittwochmorgen, gegen 08:05 Uhr, eine Fensterscheibe von einem Bauernhaus in der Straße Heller Damm und brachen in dieses ein. Ersten Erkenntnissen zufolge durchsuchten die Täter zunächst einige Räume, bevor sie im Verlauf auf eine 83-jährige Bewohnerin trafen. Sie sollen sich ihr gegenüber als Mitarbeiter einer Telefonfirma ausgegeben haben, danach allerdings das Haus wieder verlassen haben. Im Anschluss flüchteten sie mit einem grauen Pkw vom Tatort. Bei der Tat erbeuteten sie Bargeld und persönliche Dokumente.

Die beiden Männer sollen ca. 170 und 175 cm groß gewesen sein und eine dünne, drahtige Statur gehabt haben. Dazu trugen sie dunkle Kleidung. Einer der Männer soll auch einen schwarzen Bart gehabt haben.

Die Polizei sucht mögliche Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem flüchtenden Fahrzeug haben. Sie können sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 melden.

+Garagenbrand in den Morgenstunden+ Schwanewede. Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 03:50 Uhr, wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein möglicher Garagenbrand in der Landstraße gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellten diese eine starke Rauchentwicklung aus der Garage fest und sie begannen mit den Löscharbeiten.

Dadurch konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Holz-Carport verhindert werden. Gegen 06 Uhr waren die Löscharbeiten bereits wieder beendet.

Die Ermittlungen der Polizei, welche auch die bislang ungeklärte Brandursache umfassen, dauern derzeit an. Zeugen werden gebeten, Hinweise der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Vorfahrt missachtet+ Ritterhude. Ein 84-jähriger Fahrer eines Audi wollte am Mittwochnachmittag von der Straße Klemperhagen nach links auf die Straße Heidkamp abbiegen. Beim Abbiegen missachtete er die Vorfahrt einer 48-jährigen Fahrerin eines Mazda. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen und die 48-Jährige wurde leicht verletzt. Trotz des Zusammenstoßes blieben die Pkw noch fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell