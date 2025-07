POL-VER: +Ziviler Streifenwagen verunfallt bei Einsatzfahrt++Motorradfahrer verletzt sich schwer++Kradfahrer stürzt und verletzt sich++Einbruch in Transporter++Gegen Ampel gefahren+

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Ziviler Streifenwagen verunfallt bei Einsatzfahrt+ Achim. Ein ziviler Streifenwagen verunfallte am Montag, gegen 13:15 Uhr, alleinbeteiligt in der Bremer Straße im Rahmen einer Einsatzfahrt. Die beiden Polizeibeamten blieben bei dem Unfall unverletzt.

Nach bisherigen Informationen befuhr der zivile Streifenwagen unter der Nutzung von Sonder- und Wegerechten die Bremer Straße stadtauswärts. In Höhe des Triftweg fuhr der Streifenwagen an mehreren am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen vorbei. Dabei übersah der Fahrer einen Pkw im Gegenverkehr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete er eine Bremsung ein und wich nach links aus. Bevor der Pkw zum Stillstand gebracht werden konnte, kollidierte dieser mit einer Hauswand.

Die Hauswand wurde durch den Unfall beschädigt und anschließend von einem Baufachberater des THW untersucht. Das Mauerwerk musste im Anschluss noch mit Stützen abgesichert werden. Der Streifenwagen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Aus Neutralitätsgründen erfolgte die Unfallaufnahme durch eine andere Polizeidienststelle.

+Motorradfahrer verletzt sich schwer+ Achim/A1. Auf der A1 in Richtung Münster verletzte sich am Montagmittag, gegen 13:45 Uhr, ein 22-jähriger Motorradfahrer schwer. Er fuhr zwischen dem Bremer Kreuz und der Anschlussstelle Uphusen/Bremen-Mahndorf auf dem linken Fahrstreifen. Ein 42-jähriger Fahrer eines Tesla musste aufgrund von Stau abbremsen und anhalten. Der nachfolgende 22-Jährige bremste ebenfalls ab, verbremste sich ersten Informationen zufolge jedoch auf der regennassen Fahrbahn und stürzte. Das Motorrad rutsche anschließend gegen den Tesla und beschädigte diesen. Der Rettungsdienst brachte den 22-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 3.000 Euro.

+Kradfahrer stürzt und verletzt sich+ Oyten. Ein 61 Jahre alter Motorradfahrer stürzte am Montagmittag auf der L168 in Oyten und verletzte sich leicht. Nach ersten Informationen kam dem 61-Jährigen auf dem Oyterdamm ein Rettungswagen auf einer Einsatzfahrt entgegen und er bremste in der Folge sein Motorrad ab. Aufgrund der Witterungen und der regennassen Fahrbahn geriet er mit einem Fahrzeug ins Rutschen und kam von der Fahrbahn ab. Er überfuhr ein Verkehrszeichen und verunfallte schließlich auf dem Geh- und Radweg. An dem Motorrad entstand ein geschätzter Sachschaden von 7.500 Euro. Der 61-Jährige kam anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Transporter+ Lilienthal. In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 18 Uhr und 08 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter eine Scheibe eines Transporters und verschafften sich darüber Zugang ins Innere des Fahrzeuges. Dieses war in der Julius-Frank-Straße geparkt. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie diverses Elektrowerkzeug. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 gemeldet werden.

+Gegen Ampel gefahren+ Ritterhude. In Höhe der Einmündung der Neue Landstraße zur B74 kam es am Montagmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 81-jähriger Fahrer eines VW leicht verletzt wurde. Der 81-Jährige war auf der B74 in Richtung Ritterhude unterwegs und wollte nach links in die Neue Landstraße abbiegen.

Ersten Informationen zufolge verlor er aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über seinen Pkw. In der Folge stieß er beim Abbiegen mit dem Mast einer Ampel zusammen. Der VW musste anschließend abgeschleppt werden. Der 81-Jährige kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

