POL-VER: +Scheunenbrand in Vollersode - mehrere Fahrzeuge zerstört+

Landkreise Verden&Osterholz (ots) - Landkreis Verden +++ Falscher Führerschein +++ Betrunken gegen Baum +++ Tödlicher Verkehrsunfall in Blender +++ Falsche Kennzeichen am Pkw +++ Rosenverkäufer in Verden - Zeugen gesucht +++ Falscher Führerschein A1: In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten Beamte der ...

mehr