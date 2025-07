Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +++ Falscher Führerschein +++ Betrunken gegen Baum +++ Tödlicher Verkehrsunfall in Blender +++ Falsche Kennzeichen am Pkw +++ Rosenverkäufer in Verden - Zeugen gesucht +++

Landkreise Verden&Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Falscher Führerschein

A1: In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel auf der A 1 in Fahrtrichtung Münster einen PKW aus Dänemark. Im Verlauf der Kontrolle konnte der 20-jährige Fahrzeugführer lediglich auf seinem Smartphone ein Foto seines Führerscheins vorzeigen. Nach eigenen Angaben hatte er diesen zuvor bei einem sozialen Netzwerk im Internet erworben. Da Zweifel an der Echtheit des Dokuments bestanden und er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde gegen ihn und den Halter des PKW ein Strafverfahren eingeleitet. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Betrunken gegen Baum

Emtinghausen. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden die Kollegen der Achimer Polizei zu einem Verkehrsunfall in der Gödestorfer Straße, Emtinghausen, gerufen. Der 33-jähriger Unfallverursacher aus Syke kam beim Abbiegen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Birke. Bei dem Fahrer konnte in der Folge eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt werden, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. An seinem Pkw entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Tödlicher Verkehrsunfall in Blender

Blender. Am Freitagnachmittag ereignete sich in Blender ein tragischer Verkehrsunfall. Auf der Landesstraße 203, In der Marsch, fuhr ein 38-jähriger Pkw-Fahrer in Richtung Morsum hinter einem Traktor. Er wollte den Traktor überholen und scherte dabei auf die Gegenfahrbahn aus. Nach derzeitigen Ermittlungsstand übersah der Fahrer dabei den von hinten kommen Motorradfahrer, der seinerseits zum Überholen angesetzt hatte. Der Motorradfahrer versuchte mit einem Ausweichmanöver einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern. Dabei kam das Motorrad nach links von der Straße ab. Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Dabei kollidierte er mit einem Straßenbaum. Der 53-jährige Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die L 203 musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Ein Rettungshubscharuber war im Einsatz. Die Polizei führte an der Unfallstelle ein Fotoscan-Verfahren durch, um den Unfallhergang rekonstruieren zu können.

Falsche Kennzeichen am Pkw

Achim. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kontrollierten Beamte der Achimer Polizei einen 23-jährigen Verkehrsteilnehmer aus Munster, der die Brückenstraße in Achim mit seinem BMW befuhr. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer den Pkw mit entstempelten und nicht für das Fahrzeug ausgegebenen Kennzeichen führte. Die Kennzeichen wurden sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rosenverkäufer in Verden - Zeugen gesucht Verden. Am Freitagmittag zogen zwei sog. "Rosenverkäufer" durch die Verdener Fußgängerzone. Dabei zeigten sie Foto von einem kranken Kind, das angeblich der Sohn eines der Verkäufer darstellen sollte. Da das Foto manipuliert von einer Internetseite kopiert wurde, bestand der Verdacht, dass sie das Geld für sich selbst sammelten. Zudem lag für das Verkaufen der Rosen keine Reisegewerbekarte vor. Die Namen der Verkäufer konnten ermittelt werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die am Freitag Kontakt zu den Verkäufern hatten. Personen die angesprochen wurden, Geld gegeben oder Rosen gekauft haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Verden unter der Tel. 04231/8060 zu melden.

Landkreis Osterholz:

Aus dem Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariates Osterholz wurden keine presserelevanten Sachverhalte mitgeteilt.

