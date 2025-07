Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Auf Firmengelände eingebrochen++Fahrzeugbrand während der Fahrt++Autofahrerin übersieht E-Bike++Fahrer missachtet Vorfahrt++Zwei Verletzte bei Unfall++Fahrzeugteile ausgebaut und gestohlen+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Auf Firmengelände eingebrochen+ Verden. In der Zeit von Mittwoch 18 Uhr bis Donnerstag 06 Uhr brachen bislang unbekannte Täter im Gewerbegebiet in der Max-Plank-Straße in das Gelände einer Kfz-Werkstatt ein. Auf dem Firmengelände gingen sie einen Lagercontainer an und beschädigten diesen. Ob sie Diebesgut erlangen konnten, ist noch unbekannt. Hinweise zu verdächtigten Personen oder Fahrzeugen können der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

+Fahrzeugbrand während der Fahrt+ Oyten. Am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr geriet ein Ford auf der A27 in Fahrtrichtung Cuxhaven während der Fahrt in Brand. Die 71-jährige Fahrerin konnte rechtzeitig in der Ausfahrt Sebaldsbrück auf dem Standstreifen anhalten, bevor das Fahrzeug in Vollbrand geriet und vollständig ausbrannte. Die Feuerwehren Bremen und Achim löschten den Brand. Das ausgebrannte Fahrzeug wurde anschließend abgeschleppt.

+Autofahrerin übersieht E-Bike+ Achim. Am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr kam es auf der Uphuser Heerstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem E-Bike. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 62-Jähriger mit seinem E-Bike die Uphuser Heerstraße in Richtung Achim. Beim Überqueren der für ihn grün leuchtenden Ampel an der Anschlussstelle Uphusen wurde er von einer 49-jährigen Ford-Fahrerin übersehen, die ebenfalls in Richtung Achim unterwegs war und nach rechts auf die Anschlussstelle abbiegen wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der 62-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

+Fahrer missachtet Vorfahrt+ Achim. An der Autobahnabfahrt Achim-Nord missachtete ein 18 Jahre alter Fahrer eines Ford am Donnerstagnachmittag die Vorfahrt einer 19 Jahre alten Fahrerin eines VW. Der 18-Jährige kam von der A27 in Richtung Bremen und hielt an der Einmündung zur Embser Landstraße an, um anschließend nach links abzubiegen. Ersten Erkenntnissen zufolge signalisierte ihm ein von rechts kommender Verkehrsteilnehmer, dass er auf die Fahrbahn fahren könne. Als der 18-Jährige nach links schaute, bemerkte er den VW der 19-Jährigen zwar, fuhr jedoch dennoch auf die L167. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Diese waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Zusammenstoß wurden der 18- und die 19-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt.

+Zwei Verletzte bei Unfall+ Kirchlinteln. Am Donnerstagabend, gegen 18:15 Uhr, beabsichtigte ein 24-jähriger Fahrer eines Audi auf der Hauptstraße nach links abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden VW einer 34-jährigen Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß und beide Fahrzeuge mussten danach abgeschleppt werden. Der 24-Jährige und seine Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Fahrzeugteile ausgebaut und gestohlen+ Lilienthal. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stahlen bislang unbekannte Täter Fahrzeugteile aus einem geparkten BMW in der Straße Feldhausen. Der Pkw stand auf dem Grundstück der Geschädigten. Die Täter beschädigten eine Scheibe und verschafften sich damit Zugang zu dem Fahrzeug. Aus dem Inneren bauten sie diverse Fahrzeugteile aus und flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, können sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 melden.

