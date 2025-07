Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Schwerverletzte Fahrerin bei Verkehrsunfall+

Landkreis Osterholz (ots)

Lilienthal. Heute Vormittag, gegen 11 Uhr, kam es auf der Seeberger Landstraße zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Bisherigen Informationen zufolge wollte eine 38 Jahre alte Fahrerin eines Skodas von der Hexenberger Straße nach links auf die Seeberger Straße abbiegen. Beim Abbiegen übersah sie eine von links kommende 77-Jährige in einem VW. Diese fuhr auf der L154 aus Lilienthal in Richtung Fischerhude. In der Folge fuhr die 77-Jährige gegen den Skoda.

Die 38-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und konnte ihr Fahrzeug nicht selbstständig verlassen. Sie musste von der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden und kam anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die 77-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Für die Unfallaufnahme und die anschließende Bergung der Fahrzeuge ist die Seeberger Straße derzeit voll gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich bis in die Nachmittagsstunden andauern. Der Verkehr kann über die Straße Alter Postweg an der Unfallstelle vorbeifahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell