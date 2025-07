Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Körperverletzung nach Streitigkeiten++Transporter aufgebrochen++Auf verschmutzter Fahrbahn gestürzt+

Landkreis Verden (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Körperverletzung nach Streitigkeiten+ Achim. Im Freibad in Achim kam es am Dienstagnachmittag gegen 15:50 Uhr zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 40-Jährigen. Bisherigen Informationen zufolge sprach der 40-Jährige den bislang unbekannten Beschuldigten an, woraus sich zunächst verbale Streitigkeiten entwickelten. Im Verlauf schlug der Beschuldigte den 40-Jährigen, woraufhin dieser stürzte. Nachdem der Sicherheitsdienst die Männer getrennt hatte, flüchtete der Beschuldigte in unbekannte Richtung. Der Mann soll ca. 30 Jahre alt gewesen sein und eine kräftige Statur gehabt haben. Bekleidet war er mit einer blauweiß gestreiften Badehose. Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich unter 04202-9960 zu melden.

+Transporter aufgebrochen+ Verden. In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen bislang unbekannte Täter einen geparkten Transporter in der Marienstraße auf. Das Fahrzeug war am Straßenrand abgestellt. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter Arbeitsmaschinen. Hinweise zu der Tat oder verdächtige Beobachtungen können der Polizei Verden unter 04231-8060 gemeldet werden.

+Auf verschmutzter Fahrbahn gestürzt+ Thedinghausen. Ein 39-jähriger Motorradfahrer stürzte am Dienstagabend auf der Dibberser Landstraß, da auf der Fahrbahn Saatgut verteilt war. Er verletzte sich dabei leicht. An einem Motorrad entstand ein geschätzter Sachschaden von 8.000 Euro. Wer das Saatgut verloren hat, ist bislang unbekannt. Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

