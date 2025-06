Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 29.06.2025

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Verden/Stadtgebiet - Mann entblößt sich vor Einkaufszentrum: Durch Kunden eines am Holzmarkt befindlichen Einzelhandelsgeschäftes wurden Mitarbeiter auf einen Mann aufmerksam gemacht, der sich im Zufahrtsbereich teilweise entblößt und sich so zwischen den Passanten bewegt hatte. Durch die herbeigerufenen Polizeibeamten konnte die Person kontrolliert und in Gewahrsam genommen werden. Zeugen, die das Handeln des jungen Mannes beobachtet haben oder angesprochen worden waren, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231 806-212 mit der Polizei Verden in Verbindung zu setzen.

Bereich Achim

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Osterholz

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

BAB1, Gemarkung Oyten - Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein: Am Sonntag, dem 29.06.25, wurde gegen 03:00 Uhr auf der A1, Fahrtrichtung Hamburg, ein PKW mit fünf Insassen kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der 33-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen wurde beim Fahrzeugführer ein Drogenvortest durchgeführt, dessen Ergebnis auf einen vorangegangenen Konsum von THC schließen ließ. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den mit im PKW sitzenden Halter des Fahrzeuges wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet, weil er die Fahrt des 33-jährigen Fahrers zugelassen hatte. Alle fünf Fahrzeuginsassen mussten sich daraufhin jeweils um eine Fahrgelegenheit kümmern, um in ihre Heimatorte zu gelangen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell