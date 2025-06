Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Werkzeug von Baustelle gestohlen++Erst Einbruch in Wohnhaus, dann Pkw+

LANDKREIS VERDEN

+Werkzeug von Baustelle gestohlen+ Verden. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stahlen bislang unbekannte Täter Werkzeug von einer Baustelle in der Hamburger Straße. Sie betraten das mit Bauzäunen gesicherte Grundstück und brachen anschließend in einen dortigen Container ein. Aus diesem entwendeten sie das Diebesgut. Hinweise zu der Tat oder verdächtigte Beobachtungen können der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

+Erst Einbruch in Wohnhaus, dann Pkw+ Blender. Zwischen Mittwoch 22:15 Uhr und Donnerstag 06:30 Uhr kam es in der Straße Auf den Stücken zunächst zu einem Einbruch in ein Wohnhaus und anschließend in einen Pkw. Die bislang unbekannten Täter öffneten gewaltsam eine Terrassentür und gelangten so in das Wohnhaus. Im Inneren durchsuchten sie die Räume. Im Anschluss an das Wohnhaus durchsuchten sie noch einen Pkw auf dem Grundstück und entwendeten schließlich Bargeld. Nach der Tat flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen oder Hinweise der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

