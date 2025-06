Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Mehrere Fahrzeuge bei Unfall beteiligt++Hoher Sachschaden bei Unfall++Radfahrer leicht verletzt++In Pkw eingebrochen+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Mehrere Fahrzeuge bei Unfall beteiligt+ Thedinghausen. Am Mittwochnachmittag, gegen 16 Uhr, kam es auf der Achimer Landstraße im Ortsteil Werder zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 35-jähriger Fahrer eines Mercedes und ein 43-jähriger Fahrer eines Smart mussten verkehrsbedingt stark abbremsen. Ein nachfolgendet 64-jähriger Fahrer eines Transporters bemerkte dies zu spät und versuchte noch nach links auszuweichen. Er fuhr dennoch auf den Smart auf und schob diesen auf den Mercedes. Eine entgegenkommende 60-Jährigen in einem Suzuki fuhr anschließend noch über Trümmerteile auf der Fahrbahn.

Der 43-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 21.000 Euro geschätzt.

+Hoher Sachschaden bei Unfall+ Emtinghausen. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag entstand ein hoher Sachschaden, die beiden beteiligten Fahrer blieben jedoch unverletzt. Ein 56 Jahre alter Fahrer eines Audi fuhr über die Kreuzung der Bremer Straße zur Syker Straße und missachtete dabei die Vorfahrt eines 27-Jährigen in einem VW. Die Fahrzeuge stießen zusammen und waren im Anschluss beide nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 20.000 Euro.

+Radfahrer leicht verletzt+ Ottersberg. Am Mittwochabend, gegen 19.40 Uhr, wollte ein 58 Jahre alter Fahrer eines Seat aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße Am Damm fahren. Er fuhr dafür ein Stück auf den dortigen Geh- und Radweg. Ein von rechts kommender Fahrradfahrer führte daraufhin eine Gefahrenbremsung durch und stürzte dabei. Der 68-Jährige kam anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+In Pkw eingebrochen+ Hambergen. Auf einem Parkplatz in der Bremer Straße brachen bislang unbekannte Täter in einen Renault ein und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. In der Zeit von Montag 13 Uhr bis Mittwoch 06 Uhr verschafften sich die Täter auf bisher ungeklärte Weise Zugang in das Fahrzeug und durchsuchten dieses. Zeugen, die etwas Verdächtigtes beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

