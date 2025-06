Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 28.06.2025

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Langwedel - Trickdiebstahl durch angebliche Spendensammlerinnen: Am Freitag, dem 27.06.25, klingelten zwei junge Frauen in der Straße Dorfland an der Haustür einer älteren Dame und gaben vor, Spenden sammeln zu wollen. Während des Gespräches fragte eine der beiden Frauen nach einem Glas Wasser. Als die Hausbewohnerin der Bitte nachkam, nutzte mindestens eine der Täterinnen die Gelegenheit, unbeobachtet weiter in das Haus vorzudringen und Schmuck zu entwenden. Anschließend konnten die beiden Täterinnen unerkannt entkommen. Bei den beiden Täterinnen handelt es sich um zwei junge Frauen, vermutlich ungefähr 18 Jahre alt, beide mit dunklen Haaren, dunklen Hosen und weißen Oberteilen bekleidet, eines der Oberteile mit blauen Querstreifen. Wer Hinweise zu den Täterinnen geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Verden unter der Rufnummer 04231/608-0.

Bereich Achim

Oyten - Einbruch in Einfamilienhaus: Am Donnerstag, dem 26.06.25, brachen bislang unbekannte Täter in den Mittagsstunden in der Schaphuser Dorfstraße in ein Einfamilienhaus ein. Der oder die Täter konnten nach der Tat unerkannt mit Diebesgut in unbekannter Höhe entkommen. Wer zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr im Bereich Schaphusen verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der örtlichen Polizeidienststelle unter der Rufnummer 04207/91106-0 in Verbindung zu setzen.

Oyten - Diebstahl eines Motorrades: In der Zeit von Donnerstag, dem 26.06.25, 20:45 Uhr, bis Freitag, dem 27.06.25, 14:00 Uhr, wurde in der Hauptstraße in Oyten ein dort abgestelltes Motorrad der Marke Honda entwendet. Auch hier bittet die Polizeistation Oyten um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen unter der Rufnummer 04207/91106-0.

Achim - Fahren ohne Fahrerlaubnis: Am Donnerstag, dem 26.06., kontrollierten Beamte der Achimer Polizei gegen 16:00 Uhr im Industriegebiet den Fahrer eines Pkw mit Anhänger. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 31-jährige Fahrzeugführer aus Achim nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Bereich Osterholz

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell