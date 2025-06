Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Bei Spiegelunfall leicht verletzt++Heuballen geraten in Brand++Über Fuß gefahren+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Bei Spiegelunfall leicht verletzt+ Ottersberg. Bei einem Spiegelunfall auf der Straße Hintzendorf, wurde ein 26-jähriger Fahrer eines VW leicht verletzt. Am Sonntagmittag kamen sich der 26-Jährige und ein 48-jähriger Fahrer eines Ford entgegen und die Außenspiegel der beiden Transporter kollidierten. In der Folge zersprang zudem eine Dreiecksscheibe des VW und der 26-Jährige wurde von den Splittern leicht verletzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Heuballen geraten in Brand+ Osterholz-Scharmbeck. Auf einem Feld an der Straße Lintel gerieten am Sonntagabend ein Stapel Heuballen in Brand. Gegen 19.30 Uhr bemerkte ein Jogger die brennenden Heuballen und informierte die Feuerwehr. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht an. Die Polizei hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen, diese dauern derzeit an. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Über Fuß gefahren+ Osterholz-Scharmbeck. Eine 19-jährige Fahrerin eines Renault verletzte am Sonntagabend einen 58-Jährigen auf einem Roller, indem sie über seinen Fuß fuhr. Die beiden Fahrzeugführer fuhren hintereinander auf der Straße Unter den Linden. Beide wollten nach rechts auf die Straße Stubbenkuhle abbiegen. Der 58-Jährige hielt noch einmal an, was die 19-Jährige übersah. Sie wich nach links aus und überfuhr dabei den Fuß. Der verletzte Rollerfahrer kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

