Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der Polizei Verden/Osterholz

Bild-Infos

Download

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Lkw steht - Pkw-Fahrerin fährt auf und verletzt sich

Achim. Am Montag, gegen 13.40 Uhr, kam es in der Straße In den Ellern zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw. Eine 74-jährige VW-Fahrerin übersah aufgrund von Unachtsamkeit einen haltenden Lkw mit Anhänger und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde der 63-jährige Lkw-Fahrer und die VW-Fahrerin leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von über 8000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Crash zwischen Pkw und Straßenbahn

Lilienthal. Am Montag, gegen 08:05 Uhr, ereignete sich auf der Falkenberger Landstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn. Ein 46- jähriger Citröen-Fahrer wollte mit seinem Fahrzeug vom Parkplatz eines Autohauses nach links in Richtung Ortsmitte abbiegen. Hierbei übersah er die Straßenbahn, welche aus Richtung dortiger Endhaltestelle kommend ebenfalls in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Trotz Vollbremsung durch den 22- jährigen Straßenbahnfahrer war der Zusammenstoß nicht vermeidbar. Zum Glück wurde niemand verletzt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf über 20.000 Euro. Foto anbei.

Unfall zwischen drei Fahrzeugen - eine Person verletzt

Schwanewede. Am Montag, gegen 11.45 Uhr, kam es auf der Straße Heidkamp in Fahrtrichtung Damm zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen. Eine 55- jährige Dacia-Fahrerin wollte mit ihrem Pkw auf eine Hofeinfahrt abbiegen, musste zunächst den Gegenverkehr durchfahren lassen und hielt an. Eine 45-jährige Mercedes-Fahrerin erkannte den Abbiegevorgang und blieb hinter der Dacia-Fahrerin stehen. Ein 58-jähriger Lkw-Fahrer bemerkte dieses zu spät und schob den Pkw der Mercedes-Fahrerin auf den Pkw der Dacia-Fahrerin. Hierbei wurde die Dacia-Fahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von über 10.000 Euro.

Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer - Radfahrer schwer verletzt

Grasberg. Am Montag, gegen 12.50 Uhr, befuhr eine 43-jährige Volvo-Fahrerin die Ottersteiner Straße aus Richtung Kreisstraße 10. In entgegengesetzter Richtung befuhr ein 25-jähriger Rennradfahrer die Ottersteiner Straße in Richtung Kirchdamm. Vermutlich aufgrund der Alkoholisierung der Autofahrerin kam diese auf der einspurigen Fahrbahn zu weit nach links und stieß frontal mit dem Radfahrer zusammen. Durch den Aufprall wurde der Rennradfahrer in den angrenzenden Graben geschleudert. Aufgrund der schweren Verletzungen des Radfahrers wurde dieser anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Fahrerin des Volvo wurde ebenfalls leicht verletzt. Aufgrund der alkoholischen Beeinflussung der Volvo-Fahrerin wurde eine Blutprobe durchgeführt. Die Ottersteiner Straße wurde wegen der Unfallaufnahme und weiterer Spurensicherung für mehrere Stunden voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von über 5000 Euro.

Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrerin - Radfahrerin leicht verletzt

Schwanewede. Am Montag, gegen 15.05 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Audi-Fahrer die Straße Schwankenfurth in Richtung Hauptstraße. Eine 69-jährige Pedelec-Fahrerin befuhr den Radweg in Richtung Schwanewede. Aufgrund von Unachtsamkeit kam es im Einmündungsbereich von der Schwankenfurth zur Hauptstraße zum Zusammenstoß zwischen der Radfahrerin und dem Pkw. Durch den Aufprall stieß die Radfahrerin mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Pkw und wurde dadurch verletzt. Zum Glück trug die Radfahrerin einen Helm, sodass schwerere Verletzungen verhindert wurden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von über 3000 Euro.

Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Beide Fahrer verletzt

Osterholz. Am Montag, gegen 17.45 Uhr, musste ein 60-jähriger Volvo-Fahrer verkehrsbedingt auf der Hauptstraße in Höhe der dortigen Kreisstraße 3 verkehrsbedingt abbremsen. Diesen Umstand bemerkte ein 49-jähriger VW-Fahrer zu spät und fuhr auf den Pkw des 60-jährigen auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell