POL-VER: +Motorrad beim Wenden übersehen++Vier Personen bei Unfall verletzt++Motorradfahrer missachtet Ampel++Auffahrunfall vor Unfallstelle+

Landkreis Osterholz (ots)

+Motorrad beim Wenden übersehen+ Ritterhude. Auf der Riesstraße wurde ein 51-jähriger Motorradfahrer am Montagabend leicht verletzt. Er fuhr hinter einer 47-jährigen Fahrerin in Richtung Bremen und wollte sie nach einer Kurve überholen. Ersten Informationen zufolge setzte er zum Überholen an, zeitgleich lenkte die 47-Jährige nach links, um zu wenden. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 3.500 Euro.

+Vier Personen bei Unfall verletzt+ Lilienthal. Am Dienstagmorgen kam es auf der Moorhauser Landstraße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Eine 42-jährige Fahrerin eines BMW befuhr die K8 in Richtung der L133 und beabsichtigte nach links auf die Straße Auf dem Kamp einzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 23-Jährigen, ebenfalls in einem BMW, welcher in Richtung Osterholz fuhr. Der 23-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die 42-Jährige sowie zwei Kinder kamen mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme war die Kreuzung zeitweise gesperrt.

+Motorradfahrer missachtet Ampel+ Ritterhude. Am Dienstagvormittag wollte eine 62 Jahre alte Fahrerin eines Porsche von der Rathausstraße nach links in die Riesstraße abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen zeigte eine Fußgängerampel Rotlicht für den Verkehr und die 62-Jährige fuhr daraufhin in den Einmündungsbereich. In der Einmündung stieß sie mit einem 63 Jahre alten Motorradfahrer zusammen. Dieser hatte zuvor die Ampel bei Rotlicht überquert. Er wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 13.500 Euro beziffert.

+Auffahrunfall vor Unfallstelle+ Schwanewede. Eine 33-jährige Fahrerin eines Ford musste am Dienstag, gegen 12:45 Uhr, auf dem Molkereiweg kurz vor dem Ortseingang aufgrund einer Unfallstelle anhalten. Ein Fahrzeug hatte einen Reifen von einer Ladefläche verloren und ein Pkw war mit diesem zusammengestoßen. Eine nachfolgende 44-jährige Fahrerin eines Mercedes bemerkte die Unfallstelle und den anhaltenden Ford zu spät und fuhr auf diesen auf. An dem Ford und dem Mercedes entstand ein geschätzter Sachschaden von 11.000 Euro. Die 33-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

