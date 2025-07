POL-VER: +Trecker bei Arbeiten in Brand geraten++Verletzter bei Auffahrunfall++E-Scooter übersehen++Dachstuhlbrand eines Mehrparteienhauses++Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden+

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Trecker bei Arbeiten in Brand geraten+ Verden. Am Mittwoch, gegen 18:20 Uhr, geriet während Feldarbeiten im Bereich Scharnhorst ein Trecker in Brand. Das Feuer breitete sich im Verlauf auf die angehängte Strohballenpresse, den Sammelwagen sowie einen Strohballen aus. Der Fahrer des Treckers blieb unverletzt. Durch die Feuerwehr wurde der Brand vollständig abgelöscht. Auf dem Feld wurden zudem ca. 50qm Fläche verbrannt. Die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache dauern derzeit an.

+Verletzter bei Auffahrunfall+ Verden. In der Zollstraße wollte am Mittwochmorgen, gegen 08:15 Uhr, ein 42-jähriger Fahrer eines Citroën nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen und bremste ab. Eine hinter ihm fahrende 46-jährige Fahrerin eines VW bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Citroën auf. Bei dem Zusammenstoß wurde der 42-Jährige leicht verletzt.

+E-Scooter übersehen+ Oyten. Eine 72 Jahre alte Fahrerin eines Opel übersah am Mittwochvormittag eine Jugendliche auf einem E-Scooter und stieß mit ihr zusammen. Sie beabsichtigte, auf der Hauptstraße nach rechts abzubiegen, während die Jugendliche ihr auf dem Geh- und Radweg entgegenkam. Durch den Zusammenstoß stürzte die Jugendliche und verletzte sich leicht. Es entstand ein geringer Sachschaden an den Fahrzeugen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Dachstuhlbrand eines Mehrparteienhauses+ Ritterhude. Am Mittwochabend kam es in einem Mehrparteienhaus in der Rathausstraße zu einem Brand im Dachgeschoss. Drei Bewohner und zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden dabei leicht verletzt. Sie hatten teilweise Rauch eingeatmet und wurden im Krankenhaus behandelt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hörten die Bewohner während eines starken Unwetters mit Gewitter einen lauten Knall. Kurz darauf fiel der Strom im Haus aus. Der Stromausfall konnte jedoch zügig behoben werden.

Gegen 19:40 Uhr bemerkten die Bewohner im Dachgeschoss schließlich eine starke Rauchentwicklung und informierten die in der Nähe eingesetzte Feuerwehr. Der Dachstuhlbrand breitete sich im Verlauf auf das gesamte Dachgeschoss aus.

Das Feuer konnte durch den Einsatz der Feuerwehr vollständig abgelöscht und ein Übergreifen auf ein Nachbarhaus verhindert werden. Das Mehrparteienhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Für das Dachgeschoss besteht Einsturzgefahr.

Für die Löscharbeiten mussten umliegende Straßen teilweise gesperrt werden. Die Goethestraße ist derzeit weiterhin gesperrt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen. Diese dauern derzeit an. Zeugen werden gebeten, Hinweise der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden+ Hambergen. Mittwochmorgen kam es gegen 08 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und erheblichem Sachschaden. Eine 51-jährige Opel-Fahrerin befuhr die Brautstraße in Fahrtrichtung B74. Beim Abbiegen nach links auf die B47 übersah sie ersten Informationen zufolge aufgrund der tief stehenden, stark blendenden Sonne eine von links kommende 36-jährige Skoda-Fahrerin. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurden beide Pkw so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren. Die 36-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell