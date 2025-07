Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Unfall zwischen Radfahrern++35-jähriger Radfahrer verletzt++Werkzeuge entwendet++Von Fahrbahn abgekommen++Hohe Sachschaden - Fahrerin bleibt unverletzt++Fahrerfahrer verletzt - Pkw flüchtet+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Unfall zwischen Radfahrern+ Ottersberg. Auf dem Radweg der Wilhelmhauser Straße stießen am Sonntagmittag zwei Radfahrerinnen zusammen und verletzten sich leicht. Eine 18-Jährige war in Richtung Fischerhude unterwegs und eine 43-Jährige in Richtung Ottersberg. An einer unübersichtlichen Stelle stießen die entgegenkommenden Fahrräder zusammen. Die 43-Jährige befuhr dabei den Radweg in der falschen Richtung. An den Fahrrädern entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.200 Euro.

+35-jähriger Radfahrer verletzt+ Verden. Am Sonntag, gegen 17:30 Uhr, soll es auf der Bremer Straße in Höhe der Querungshilfe beim Bürgerpark zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 35-jährigen Radfahrer und einem bislang unbekannten Mann gekommen sein, der ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs war. Der 35-Jährige fuhr auf dem Radweg aus Richtung Innenstadt. Aus einem Stichweg des Bürgerparks sei ein älterer Mann mit einem Pedelec gekommen und mit ihm zusammengestoßen. Der 35-Jährige sei dadurch gestürzt. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nach ersten Informationen hatte der bislang unbekannte Mann noch den Notruf gewählt, jedoch seine Personaldaten nicht hinterlassen. Der Mann soll ca. 70 Jahre alt gewesen sein, mit weißen Haaren, und er habe eine Brille getragen.

Zeugen des Unfalls, die Hinweise zu dem Unfallbeteiligten haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Werkzeuge entwendet+ Schwanewede. In der Nacht zum Sonntag stahlen bislang unbekannte Täter Werkzeug aus einem Transporter und beschädigten dabei eine Scheibe. Das Fahrzeug der Marke Opel stand auf einem Parkplatz in der Straße Am Markt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Von Fahrbahn abgekommen+ Worpswede. Ein 21-Jähriger kam am Sonntagmorgen mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und verletzte sich leicht. Er war mit seinem Opel auf der L165 in Richtung Hüttenbusch unterwegs, als er aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum überfuhr er zwei Leitposten und kollidierte mit einem Baum. Anschließend kam der Pkw auf einem Feld zum Stehen. Der Opel musste abgeschleppt werden und der 21-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

+Hohe Sachschaden - Fahrerin bleibt unverletzt+ Holste. Am Sonntagmorgen, gegen 08:50 Uhr, geriet eine 50 Jahre alte Fahrerin auf der Oldendorfer Landstraße in den Seitenraum und stieß mit einem Baum zusammen. Bisherigen Informationen zufolge war sie in einer Linkskurve in Richtung Oldendorf nach links von der Fahrbahn abgekommen. Sie kam anschließend mit ihrem Nissan auf einem Feld zum Stehen. Durch den Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 15.000 Euro. Die Fahrerin wurde vorsorglich medizinisch untersucht, blieb jedoch unverletzt.

+Fahrerfahrer verletzt - Pkw flüchtet+ Schwanewede. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Audi verletzte am Sonntagmittag, gegen 13:20 Uhr, einen 15-Jährigen auf einem Fahrrad und flüchtete anschließend. Der Jugendliche fuhr von der Bushaltestelle "Heidstraße" auf die Vorbrucher Straße in Richtung Hospitalstraße. Kurz vor der Einmündung der Straße Klußhof fuhr der Pkw auf das Fahrrad auf und brachte den 15-Jährigen zu Fall. Dabei verletzte sich dieser leicht. Der Pkw fuhr, ohne anzuhalten, weiter in Richtung L149.

Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarzen Audi RS6 gehandelt haben. Dieser habe getönte Scheibe und auffällig goldene Felgen gehabt. In der Nähe der Unfallstelle sollen zudem zwei mögliche Zeugen gewesen sein. Eine ältere Dame und ein älterer Herr seien auf dem Fußweg unterwegs gewesen.

Diese oder weitere Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Unfallbeteiligten haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

