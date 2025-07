Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +++ Unfall auf der A 27 - Zeugen gesucht +++ Flüchtender Fahrer kollidiert mit Schutzplanke +++ E-Scooter flüchtet vor Polizei

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Unfall auf der A 27 - Zeugen gesucht

A 27. Am frühen Samstag fuhr eine 54-jährige Bremerin mit ihrem PKW Seat Leon auf der 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven. In Höhe der Ortschaft Dauelsen, zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost und Verden-Nord, bemerkte sie einen Unterbodenschutz auf dem linken Fahrstreifen. Bei dem Versuch diesem Auszuweichen, touchierte sie leicht die Mittelschutzplanke, wodurch ein Schaden am PKW entstand. Ob der Verlierer des Unterbodenschutzes dieses bemerkt hatte, kann noch nicht abschließend gesagt werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Dienststelle der Autobahnpolizei Langwedel unter der Tel. 04232-94590, zu melden.

Flüchtender Fahrer kollidiert mit Schutzplanke A 1. In der Nacht von Samstag auf Sonntag beabsichtigte eine Beamte der Autobahnpolizei Langwedel, einen 34-jährigen Fahrer eines Porsches aus Unna auf der A 1 in Fahrtrichtung Münster zu kontrollieren. Der Fahrer ignorierte jedoch die Aufforderung dem Streifenwagen zu folgen und beschleunigte seinen PKW. Hierbei geriet er aufgrund der regennassen Fahrbahn und fehlender Profiltiefe an den Reifen ins Schleudern, sodass der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit der Außenschutzplanke kollidierte. Durch den Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Neben einem Bußgeld hat der Fahrer vermutlich auch die Kosten für den Unfall zu tragen.

Fahrschüler in Unfall verwickelt

Verden. Am Samstagmittag kam aus auf der Lindhooper Straße, L 171, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrschüler auf einem Motorrad. Der 20-jährige Fahrschüler befand sich mit seinem Fahrlehrer auf dem Gelände einer Tankstelle und wollte auf die L 171 in Richtung A 27 abbiegen. Dabei geriet der Fahrschüler mit seinem Motorrad auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Fahrschüler stürzte, musste an der Unfallstelle durch Rettungskräfte behandelt und anschließend ins Krankenhaus verbracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehrere tausend Euro. Da der Fahrlehrer für seinen Fahrschüler die Verantwortung trägt, wurde gegen ihn ein Ordnungswidirgkeiten Verfahren eingeleitet. Zudem muss er sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

E-Scooter flüchtet vor Polizei

Oyten. Am Samstagabend beabsichtigten Beamte der Achimer Polizei einen 44-jährigen Mann aus Oyten zu kontrollieren, der die Bergstraße mit seinem E-Scooter befuhr. Der Fahrer ignorierte zunächst die Anhaltesignale der Beamten und flüchtete, konnte letztendlich doch angehalten und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer den E-Scooter augenscheinlich unter dem Einfluss von Kokain geführt hatte. Daher wurde eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Zudem war der E-Scooter nicht zugelassen so getunt, dass er schneller als 25 km/h fuhr. Dadurch wurde das Fahrzeug fahrerlaubnispflichtig, jedoch hatte der Fahrer keine entsprechende Fahrerlaubnis. Auch hierfür wird sich der Herr nun strafrechtlich verantworten müssen.

Versuchte Fahrraddiebstähle in Achim

Achim. In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 01:00 Uhr, konnten zwei bislang unbekannte Personen durch Zeugen dabei beobachtet werden, wie sie sich an diversen Fahrradschlössern am Fahrradständer des Bahnhofsvorplatzes in Achim zu schaffen machten. Die Täter konnten noch vor Eintreffen der Polizei ohne Diebesgut fliehen. Weitere Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Achim unter der Tel. 04202/9960 zu melden. Gleiches gilt für etwaige Geschädigte.

Mann schläft am Steuer ein

Achim. Am Samstagmorgen meldete sich ein Geschädigter bei der Polizei Achim und gab an, dass ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer seinen Weidezaun in der Straße Am Backofen beschädigt und sich hiernach unerlaubt entfernt habe. Vor Ort konnten die Kollegen eine Ölspur bis zu dem verursachenden Fahrzeug verfolgen. Hierbei kann auch der 59-jährige Unfallverursacher aus Bremen angetroffen werden. Dieser gab die Verursachung zu. Da der Mann angab eingeschlafen zu sein, muss er sich zudem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Landkreis Osterholz

+++ Verletzte Person bei Unfall in Lilienthal +++ Pkw kommt an Hauswand zum Stehen +++ Betrunken gegen Mauer geprallt +++

Verletzte Person bei Unfall in Lilienthal Lilienthal. Am Freitagvormittag kam es in Lilienthal, Zur Mittelwiese, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Der 83-jährige Pkw-Fahrer übersah beim Ausfahren von einem Parkplatz die kreuzende und bevorrechtigte Fahrerin eins Pedelecs. Die 67-jährige Frau stürzte infolge der Kollision und verletzte sich leicht am Knie. Sachschäden an den Fahrzeugen entstehen augenscheinlich nicht.

Pkw kommt an Hauswand zum Stehen

Schwanewede. Am späten Freitagnachmittag kam es in Schwanewede auf der Hauptstraße, in Höhe der Einmündung Hammersbecker Weg, zu einem Verkehrsunfall. Eine 68-jährige Pkw-Fahrerin übersah beim Einbiegen auf die Hauptstraße einen kreuzenden Abschlepptransporter und kollidierte mit diesem. Der Pkw der Unfallverursacherin drehte sich daraufhin, ehe dieser an einer Hauswand zum Stehen kam. Das Haus wurde nur leicht beschädigt, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro. Die Unfallverursacherin erlitt leichte Schürfwunden an der Hand, der 54-jährige Fahrer des Abschleppfahrzeuges blieb unverletzt.

Betrunken gegen Mauer geprallt

Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich in der Rübhofstraße in Osterholz-Scharmbeck ein Verkehrsunfall. Ein 44-jährige Fahrer eines Transporters verlor im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Der Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt, stand aber zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Gegen den Mann aus Bremen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein musste er sofort abgeben. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

