FW Alpen: In eigener Sache: Neuaufstellung des Teams für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Alpen (ots)

Sie läuft in der Regel im Hintergrund, unaufgeregt und im Nachgang der Einsätze und Übungen der Freiwilligen Feuerwehr - die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Alpen gibt es ein Team, was die Bürgerinnen und Bürger sowie die interessierten Leser mit aktuellen und interessanten Informationen auf dem Laufenden hält. Die Leitung der Feuerwehr, allen voran Michael Hartjes, hat nun zwei verdiente Teammitglieder aus dem Presseteam verabschiedet. Mit Angela Giesen und Marc Vinschen verlassen zwei das Team, die mehr als 10 Jahre die Freiwillige Feuerwehr Alpen nach außen repräsentiert haben.

Neben der aktuellen Homepage sowie zahlreichen Kampagnen zählten auch große Projekte zu den Erfolgen ihrer Arbeit. Zu letzterem zählt sicherlich der Bau des neuen Gerätehaus an der Von-Dornick-Straße. Bis zum Einzug der Einheit Alpen im Jahr 2019 wurde der Bau und die Entwicklung des Geländes begleitet und dokumentiert. Ebenfalls in der jüngeren Vergangenheit wurde die Blaulichtmeile in Alpen im vergangenen Jahr durch das Presseteam eng begleitet.

Michael Hartjes bedankte sich in aller Form für die geleistete Arbeit in der Freiwillige Feuerwehr Alpen und freute sich zeitglich, dass beide der Feuerwehrfamilie treu bleiben. Angela Giesen ist weiterhin in der Jugendarbeit der Jugendfeuerwehr Alpen aktiv. Marc Vinschen engagiert sich auf Grund seines Wohnortwechsels nun in der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe. Als Einsatzkräfte stehen beide allerdings weiterhin der Freiwilligen Feuerwehr Alpen zur Verfügung.

Die bisherigen Teammitglieder Michael Conrad und Dirk Staymann werden verstärkt durch Sebastian Rosendahl, der für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gewonnen werden konnte.

