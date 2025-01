POL-WE: + Lkw deutlich überladen + Schmuck erbeutet + Durch Fenster eingestiegen + Einbruch in Einfamilienhaus + Reifen zerstochen, Scheiben eingeschlagen + Windschutzscheibe beschädigt +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

+ Lkw deutlich überladen + Schmuck erbeutet + Durch Fenster eingestiegen + Einbruch in Einfamilienhaus + Reifen zerstochen, Scheiben eingeschlagen + Windschutzscheibe beschädigt +

Friedberg

Butzbach: Lkw deutlich überladen

Auf der A5 in Höhe der Anschlussstelle Butzbach zog am Montagvormittag (06.01.2025) ein Lkw einer Gerüstbaufirma den Blick einer Streife der Verkehrsüberwachung der Polizeiautobahnstation Mittelhessen auf sich. Bei der Überprüfung stellten die Ordnungshüter eine unzureichende Ladungssicherung fest. Zudem war das zulässige Gesamtgewicht erheblich überschritten. Auf einer Brückenwaage erreichte der Lkw, der maximal 3.500 kg schwer sein durfte, ein Gewicht von 6.300 kg, was einer Überladung von 80 % entspricht. Hierbei war die Last außerdem ungleichmäßig verteilt. Das Gerüst musste auf andere Fahrzeuge umgeladen werden. Auf Fahrer und Halter kommen nun Bußgelder und ein Punkt in Flensburg zu.

Bad Vilbel: Schmuck erbeutet

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am Samstag (04.01.2025) in Bad Vilbel. Zwischen 17:00 Uhr und 21:15 Uhr drangen Unbekannte durch die Terrassentür in das Wohnhaus im Schlesienring ein. Sie erbeuteten Schmuck. Die Friedberger Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Niddatal: Durch Fenster eingestiegen

In einem Zeitraum von zwei Stunden stiegen Einbrecher am Samstag (04.01.2025) durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Theodor-Fliedner-Straße in Assenheim ein. In der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr durchsuchten die Täter zwei Stockwerke des Hauses und ließen mehrere Schmuckstücke mitgehen. Zeugen werden gebeten sich mit der Kripo in Friedberg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010).

Butzbach: Einbruch in Einfamilienhaus

Zwischen Donnerstag (02.01.2025), 15:00 Uhr und Samstag (04.01.2025), 14:35 Uhr verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Butzbacher Stresemannstraße. Die Täter durchsuchten mehrere Räume des Wohnhauses. Ob sie etwas entwendeten ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Friedberg telefonisch unter 06031 6010 entgegen.

Rosbach: Reifen zerstochen, Scheiben eingeschlagen

Alle vier Reifen eines schwarzen Daimler A 150 zerstach ein Unbekannter in der Zeit von Freitag (03.01.2025), 14:00 Uhr bis Samstag (04.01.2025), 11:05 Uhr in Nieder-Rosbach. Das Fahrzeug parkte im Hessenring in Höhe der Hausnummer 5. Auf einem Parkplatz am Ortsrand von Ober-Rosbach in der Straße "Die Sang" demolierte ein Vandale einen grauen Subaru Forester. Am Freitagabend (03.01.2025) zerstach der Unbekannte zwischen 19:30 Uhr und 23:55 Uhr zwei Reifen und schlug drei Scheiben ein. Eine weitere Scheibe wurde ebenfalls beschädigt. Die Friedberger Polizei ermittelt und erbittet Hinweise unter Tel.: 06031 6010.

Bad Nauheim: Windschutzscheibe beschädigt

Mit einem Pflasterstein warf ein Unbekannter am Freitag (03.01.2025) in Bad Nauheim auf die Windschutzscheibe eines roten Seat Leon. Die Windschutzscheibe wurde dadurch erheblich beschädigt. Der Seat parkte von 14:00 Uhr bis 15:20 Uhr an der Straßenecke Gustav-Kayser-Straße / Mondorfstraße / Parkstraße. Die Polizei bittet um Hinweise (Tel.: 06031 6010).

