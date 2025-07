Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Container durchsucht++Einbruch in Wohnhaus++Jugendliche fährt mit Pkw und verunfallt++Brand bei Mülldeponie+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Container durchsucht+ Achim. Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Dienstag in einen Container auf einem Firmengelände in der Herbert-Ludwig-Straße ein. Sie verschafften sich mit Gewalt Zugang in den Container und entwendeten aus diesem Werkzeug. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Zeugen könnten Hinweise zu der Tat bei der Polizei Achim unter 04202-9960 melden.

+Einbruch in Wohnhaus+ Verden. Am Dienstag, zwischen 12 Uhr und 15 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus in der Straße Am Bärenkamp zu einem Einbruch. Die bisher unbekannten Täter erbeuteten dabei Bargeld und Schmuck. Nach ersten Erkenntnissen zerstörten die Täter im rückwärtigen Bereich eine Glastür und gelangten darüber in das Haus. Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen oder Hinweise zu der Tat, bei der Polizei Verden unter 04231-8060 mitzuteilen.

+Jugendliche fährt mit Pkw und verunfallt+ Ottersberg. Bei einem Unfall auf einem Parkplatz in Posthausen verursachte am Dienstag eine Jugendliche in einem Pkw erheblichen Sachschaden. Sie und eine ebenfalls jugendliche Beifahrerin verletzten sich zudem leicht.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr sie mit einem Opel von der Straße Hintzendorf-Mitteldorf auf den Parkplatz des Einkaufszentrums. Nach der Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Verkehrszeichen. Anschließend stieß sie noch mit einer Ladesäule, einem Baum und einem Transformatorenhäuschen zusammen. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die beiden Mädchen kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Um den Strom an der beschädigten Ladesäule abzustellen, wurde im Verlauf die Feuerwehr hinzugerufen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 32.000 Euro.

Da die Jugendliche nicht im Besitz eines Führerscheins war, erwartet sie nun ein Strafverfahren.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Brand bei Mülldeponie+ Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstag kam es auf einer Mülldeponie in der Siemensstraße gleich zu zwei Brandeinsätzen. Am Vormittag, gegen 11:15 Uhr, geriet in einer Schreddermaschine Abfall in Brand. Durch die Brandmeldeanlage wurde die Feuerwehr alarmiert, welche den Brand in dem Container schnell ablöschen konnte. Ersten Einschätzungen zufolge könnte nicht ordnungsgemäß entsorgter Müll für den Brand ursächlich sein.

Am Abend, gegen 17:45 Uhr, mussten die Einsatzkräfte erneut zur Mülldeponie ausrücken. In einer Halle kam es bei einem Müllhaufen zu einer starken Rauchentwicklung. Auch diese konnte die Feuerwehr schnell löschen.

Bei beiden Bränden wurden Ermittlungen zur bisher ungeklärten Brandursache aufgenommen. Diese dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell