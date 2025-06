LPI-SLF: Verletzte Person nach Unfall

Unterwellenborn/ Bad Blankenburg (ots) - Am Montagmorgen kam es in Bad Blankenburg zu einem Unfall, wodurch eine Person verletzt wurde. Ein 25-Jähriger fuhr die Friedrich-Ebert-Straße (B88) von Bad Blankenburg kommend in Richtung Rottenbach entlang. Dann kam es, mutmaßlich aus Unachtsamkeit, im Bereich einer Kurve zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW. Dadurch wurde eine 53-Jährige, die sich im ...

mehr