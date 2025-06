LPI-SLF: Unfall mit Verletzten

Bad Lobenstein (ots) - In den zurückliegenden Tagen kam es zu einem Einbruch in eine Holzhandel-Firma in der Poststraße in Bad Lobenstein, sodass nun Zeugen gesucht werden. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten der/ die Unbekannten in das Objekt und stahlen daraus verschiedene Werkzeuge und elektronische Geräte im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Die eingesetzten Beamten führten eine Spurensuche und ...

