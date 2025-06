Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfälle mit Leichtverletzten

Unterwellenborn/ Bad Blankenburg (ots)

Am Montagmorgen kam es in Bad Blankenburg zu einem Unfall, wodurch eine Person verletzt wurde. Ein 25-Jähriger fuhr die Friedrich-Ebert-Straße (B88) von Bad Blankenburg kommend in Richtung Rottenbach entlang. Dann kam es, mutmaßlich aus Unachtsamkeit, im Bereich einer Kurve zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW. Dadurch wurde eine 53-Jährige, die sich im entgegenkommenden Audi befand, leichtverletzt und ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt, da sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung ergaben.

Ebenfalls aufgrund eines Unfalles leichtverletzt wurde eine 18-Jährige am Montagvormittag in Unterwellenborn. Die junge Frau fuhr die Landesstraße 2384 von Könitz kommend in Richtung Bucha entlang. Aufgrund auf dem Beifahrersitz gelagerter Bücher war die Fahrerin offensichtlich für einen Moment unaufmerksam und geriet so auf die Gegenfahrspur. Nach dem Durchfahren eines Straßengrabens kam der PKW schließlich zum Stillstand- ein Baum sowie ein Leitpfosten wurden beschädigt. Am Citroen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die 18-Jährige wurde leichtverletzt und kam ins Krankenhaus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell