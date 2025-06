Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit verstorbenem Motorradfahrer

L3002 Tegau (ots)

Am Samstagnachmittag kam es im Saale-Orla-Kreis zu einem Unfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers, welcher tragischerweise verstarb.

Ein 38-Jähriger fuhr mit seinem PKW die Landesstraße 3002 von Schleiz kommend in Richtung Tegau entlang. Ihm voraus fuhr ein weiterer Verkehrsteilnehmer, der mutmaßlich von der Landesstraße nach links auf einen Feldweg abbiegen wollte. Der 38-Jährige erkannte dies mutmaßlich zu spät und fuhr in der Folge auf den Abbiegenden (Mitsubishi) auf. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit einem im Gegenverkehr befindlichen 47-Jährigen, der mit seinem Motorrad unterwegs war. Durch den Zusammenstoß sowie anschließenden Sturz verstarb der Motorradfahrer tragischerweise am Unfallort. Auch der Fahrer sowie die Beifahrerin des Mitsubishi wurden schwerverletzt und mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus geflogen. Zum Zwecke der Unfallaufnahme wurde die Strecke vollgesperrt. Neben einem Gutachter befand sich auch ein Abschleppunternehmen im Einsatz. Die Ermittlungen zum exakten Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell