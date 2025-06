Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Anzeigen aufgrund des versuchten Raubes sowie der Gefährlichen Körperverletzung

Saalfeld (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es in der Saalfelder Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wodurch ein Mann schwerverletzt wurde. Ein 44-Jähriger lief in der Nacht von Freitag zu Samstag gegen 01.45 Uhr im Bereich der Blankenburger Straße in Richtung "Parkplatz Schießteich" entlang. Plötzlich wurde er von drei Männern angesprochen und der Dialog spitzte sich zu. Schließlich entrissen die zunächst Unbekannten den mitgeführten Rucksack des 44-Jährigen und schlugen auf ihn ein. Trotz eines Fluchtversuches des Geschädigten holten die Männer ihn ein und traten schließlich auf den zwischenzeitlich am Boden liegenden Mann nahe der Gaststätte "Alte Post" ein. Zeugen bemerkten die Umstände und informierten die Polizei. Kurze Zeit später konnten die drei Täter gestellt werden- es handelte sich um junge Männer afghanischer Staatsangehörigkeit im Alter zwischen 19-23 Jahren. Der nicht unerheblich Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Der Sachverhalt wurde einer zuständigen Bereitschaftsstaatsanwältin vorgetragen. Diese bestätigte die Vorläufige Festnahme und im Laufe einer Vorführung am Samstagnachmittag beim zuständigen Amtsgericht wurden die Haftbefehle in Vollzug gesetzt, sodass die drei Männer in Justizvollzugsanstalten gebracht wurden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise zur Tatbegehung geben können, wenden sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0152293 an die Saalfelder Polizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell