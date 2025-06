Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Landkreis Sonneberg: 2 Motorradfahrer bei Unfällen verletzt

Sonneberg (ots)

Am Freitag, den 13.06.2025 befuhr gegen 15:00 Uhr ein 41-jähriger mit einem Kraftrad der Marke BMW die Landstraße von Goldisthal in Richtung Scheibe-Alsbach. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Krad, kam zu Fall und rutschte gegen die rechte Leitplanke. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden, ebenso an der Leitplanke.

Ein weiterer Kradfahrer wurde am Samstag bei einem Unfall in Sonneberg verletzt. Hier befuhr gegen 17:20 Uhr ein 46-jähriger mit seiner Suzuki die Neuhäuser Straße stadtauswärts. Der Fahrer eines vor ihm fahrenden PKW Seat beabsichtigte nach links in eine Einfahrt abzubiegen. Dies bemerkte der Kradfahrer offensichtlich zu spät und fuhr auf den PKW auf. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen. Der Schaden am Motorrad beträgt etwa 3000 Euro, der am PKW etwa 4500 Euro.

