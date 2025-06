Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unstimmigkeiten im Straßenverkehr

Rudolstadt (ots)

Am Samstag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in Rudolstadt/Schwarza. Auslöser hierzu war ein Vorfahrtsverstoß. Nachdem einem 81-jährigen Opel-Fahrer an der Kreuzung der Johannes-Kepler-Straße/Neue Schulstraße von einem Skoda die Vorfahrt genommen wurde, folgte er diesem auf den Parkplatz des Discounters. Um den Fahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen und um ihm zum Aussteigen zu bewegen, klopfte der 81-Jährige gegen dessen Autoscheibe. Daraufhin stieg der Beifahrer des Skoda aus, ging nach derzeitigem Kenntnisstand wortlos direkt auf den Opel-Fahrer zu und schlug ihm einmal mit der Faust in das Gesicht, sodass dieser zu Boden ging. Im Anschluss stieg der Täter wieder ein und ließ sich von seiner Fahrerin vom Tatort wegfahren. Der zunächst flüchtige und unbekannte Täter konnte durch die Beamten der Landespolizeiinspektion Saalfeld umgehend ermittelt werden. Zu den Geschehnissen werden weiterhin Zeugen gesucht, welche Erkenntnisse zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können.

