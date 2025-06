LPI-SLF: Gefährdung des Straßenverkehrs

Königsee (ots) - Ein 56-Jähriger wurde am Donnerstagabend einer Verkehrskontrolle in Königsee unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille bei dem Mann. In der Folge wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt, sein Führerschein beschlagnahmt sowie eine Strafanzeige erstattet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: ...

