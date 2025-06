LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Föritztal (ots) - Im dörflichen Ortsteil Föritz der Gemeinde Föritztal kam es am Donnerstag, den 12. Juni 2025 zu einem Unerbaubten Entfernen vom Unfallort. Stellte eine Fahrzeugführerin ihren Pkw am Vormittag noch unversehrt an der dortigen Schulstraße ab, fand sie diesen am Nachmittag mit entsprechenden Beschädigungen vor. Wer kann Hinweise zur Sache geben? Sowohl die für die Gemeinde zuständige ...

