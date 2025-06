BPOLI EBB: Tscheche schleust Syrer ein

Bischofswerda (ots) - 02.06.2025 | 20:17 Uhr | Bischofswerda Die Bundespolizei musste am Abend des 2. Juni 2025 zu einem Einsatz am Bahnhof Bischofswerda ausrücken. Laut Mitteilung des Zugpersonals befindet sich unter den Reisenden eine sehr stark alkoholisierte Person. Diese lag bei Eintreffen der Beamten um 20:17 Uhr am Boden und konnte sich nicht selbständig aufrichten. Der 61-jährige Deutsche hatte ansonsten keine ...

mehr