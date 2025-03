Polizei Bochum

POL-BO: Kradfahrer (43) nach Unfallflucht in Bochum-Günnigfeld leicht verletzt - Polizei sucht beteiligten silbernen Opel und Zeugen

Bochum (ots)

Ein Kradfahrer (43) ist bei einer Unfallflucht am Dienstag, 25. März, leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nach einem beteiligten Autofahrer und Zeugen.

Gegen 14.20 Uhr war der 43-jährige Bochumer mit seinem Moped auf der Günnigfelder Straße in Fahrtrichtung Herne unterwegs und fuhr in Höhe der Blücherstraße in den dortigen Kreisverkehr ein. Zeitgleich beabsichtigte ein Autofahrer von der Osterfeldstraße kommend ebenfalls in den Kreisverkehr zu einfahren. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der Zweiradfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Pkw-Fahrer fuhr über die Blücherstraße davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Der 43-Jährige begab sich im Nachgang eigenständig in ärztliche Behandlung.

Bei dem beteiligten Wagen handele es sich nach Zeugenangaben um einen silbernen Opel mit Herner Kennzeichen. Der Fahrer sei männlich, etwa 30 Jahre alt, habe einen dunklen Bart und ein "südeuropäisches Aussehen".

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell