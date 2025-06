Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Sechs Somalis nach illegaler Einreise aufgegriffen

Ostritz (ots)

03.06.2025 | 18:25 Uhr | Ostritz

Am Abend des 3. Juni 2025 sind in Ostritz sechs junge Männer aus Somalia über die polnische Grenze zu Fuß nach Deutschland eingereist. Die Bundespolizei kontrollierte nach Eingang eines Bürgerhinweises um 18:25 Uhr die Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren auf der Bernstädter Straße. Gültige Grenzübertrittspapiere hatte niemand dabei. Die Personen wurden zur Dienststelle gebracht und Ermittlungsverfahren wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes eingeleitet. Da es sich bei den unbegleiteten und minderjährigen Personen um Vulnerable handelt, wurden sie an eine Einrichtung des Jugendamtes übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell