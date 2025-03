Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung nach Streit - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 21. März 2025, gegen 18:30 Uhr kam es in der Sachsenstraße in Ludwigshafen am Rhein zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 15-jährigen Mädchens. Diese war mit einem Freund unterwegs als es zwischen ihrem Begleiter und einem bislang unbekannten Täter zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Als das Mädchen den Streit zwischen den beiden schlichten wollte, schlug und trat der unbekannte Täter die 15-Jährige. Diese wurde hierbei leicht verletzt und kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Zeugen, die sich in der Zeit in der Sachsenstraße aufgehalten und den Sachverhalt beobachtet haben, werden gebeten sich an folgende Dienststelle zu wenden:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Telefon: 0621 963-2122 E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de

oder

Gemeinsames Sachgebiet Jugend

Telefon: 0621 963-2301 E-Mail: pdludwigshafen.lgsgj@polizei.rlp.de

