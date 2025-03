POL-PPRP: E-Scooter-Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) - In der Nacht von Freitag den 21.03.2025 auf Samstag den 22.03.2025 kam es gegen 02:15 Uhr zu einem Einbruch in einen Supermarkt in der Berthold-Schwarz-Straße in Ludwigshafen. Der Täter, ein 46-Jähriger aus Ludwigshafen, konnte durch die Polizei noch im Markt festgenommen werden. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt. Rückfragen bitte an: ...

