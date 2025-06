Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vorfahrtsfehler endet im Krankenhaus

Rudolstadt (ots)

Am späten Samstagnachmittag ereignete sich in der Schwarzburger Straße in Rudolstadt ein Unfall mit 2 Verletzten. Die 18-jährige Fahrerin eines VW Golf wollte - von der B85 kommend - nach links in die Schwarzburger Straße einfahren. Da zu diesem Zeitpunkt die Ampelanlage nicht in Betrieb war, hatte sie die Vorfahrt zu gewähren. Leider übersah die junge Frau den von links kommenden VW Transporter und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei erlitt die Frau eine Kopfplatzwunde und musste im Krankenhaus versorgt werden. Der Fahrer des Transporters wurde am rechten Arm leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrfähig.

